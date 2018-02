Laura Laune, le tollé après sa blague sur la Shoah : "Les gens m'ont soutenue"

Laura Laune, grande gagnante de la dernière édition d'Incroyable Talent (M6), sort du silence. Face à Thierry Ardisson dans Salut les Terriens (C8), la jeune humoriste belge de 31 ans est revenue sur la polémique qui a suivi sa blague touchy sur la Shoah.

Pour rappel, à l'occasion d'un reportage du 20h Week-End de France 2 diffusé vendredi 19 janvier 2018, un extrait de son spectacle Le Diable est une gentille petite fille était dévoilé. Dans celui-ci, on entendait Laura Laune lancer à son public : "Connaissez-vous le point commun entre les juifs et les baskets ?... Il y en a plus en 39 qu'en 45 !" Une blague qui avait provoqué quelques réactions d'indignation chez les téléspectateurs.

Un mois plus tard, Laura Laune – soutenue par un Thierry Ardisson qui admet que "ça l'a fait marrer" – a tenu à dire qu'elle n'avait pas si mal vécu la polémique que cela. "En vrai, moi je l'ai pas vécu aussi mal que ce que vous avez l'air de raconter parce que j'ai plutôt ressenti qu'il y avait beaucoup de soutien des gens en fait. Les médias ont essayé de faire beaucoup de bruit, c'est un truc qui est complètement sorti du contexte du spectacle, mis tout seul sur France 2 forcément ça fait des réactions, mais les gens m'ont vraiment soutenue. Il y a eu des articles dans des journaux à Israël qui prenaient ma défense donc, finalement, au contraire, j'ai reçu beaucoup de soutien des gens et ça s'est bien fini."

