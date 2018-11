Laura Laune "violemment insultée" sur scène : "Ça me provoque des fous rires"

En décembre 2017, Laura Laune remportait la finale d'Incroyable Talent (M6) grâce à son humour trash qui a conquis les téléspectateurs français. Un an plus tard, la jeune femme qui a affronté quelques polémiques s'est confiée à nos confrères de Closer et est revenue sur son parcours...

D'entrée de jeu, la jolie artiste a assuré que contrairement à ce que l'on pouvait penser en l'écoutant, elle était une personne à fleur de peau. "Je suis extrêmement sensible. On peut parfois penser que les humoristes qui pratiquent l'humour noir sont insensibles, mais c'est faux ! Bien au contraire, c'est notre façon à nous de dénoncer les injustices. J'ai tellement pleuré devant Bambi que ma mère a dû me sortir de la salle !", a-t-elle expliqué.

Aussi, Laura Laune a expliqué que ses débuts dans l'humour n'avaient pas été des plus faciles... notamment à cause de sa naïveté. "Comme j'ai tendance à faire confiance à tout le monde, j'ai eu des galères avec des directeurs de salle malhonnêtes ou des personnes qui me conseillaient d'abandonner. Aujourd'hui, je ne me laisse plus faire !", a-t-elle asséné. Cependant, grâce à sa force de caractère, la jeune artiste a su surmonter bien des obstacles avant de percer à la télévision. "Comme tous les humoristes, à mes débuts, je me suis pris beaucoup de bides alors que j'étais sur scène. Je sais que je devrais trouver ces moments gênants, mais je crois que je ne me prends pas suffisamment au sérieux pour ça, du coup, souvent, ça me provoque des fous rires. Ça permet d'apprendre et de m'améliorer. J'ai aussi été insultée très violemment lors d'un festival en Belgique", a-t-elle révélé.

Interrogée par Purepeople.com au lendemain de sa victoire dans Incroyable Talent, Laura Laune avait déjà assumé : "Je fais confiance au public pour qu'il comprenne le second degré. (...) Ça arrive parfois pendant les spectacles que les gens quittent la salle. Et certaines radios m'ont déjà appelée pour faire des chroniques car elles aimaient mon humour. Mais dès que j'en faisais une, on me virait tout de suite en me disant : 'Tu ne peux pas dire des trucs comme ça.' On me demandait de faire des blagues plus familiales, mais j'essaie de garder ma ligne directrice. Soit on me prend pour ce que je suis, soit tant pis."