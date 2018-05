Laura (Moundir 3) hospitalisée après le tournage : La raison dévoilée

Début avril, Laura ne terminait pas le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9) de la meilleure des façons. L'ancienne candidate de Secret Story (saison 11, en 2017) a été hospitalisée d'urgence après le jeu. Une mésaventure qu'elle avait révélée sur ses réseaux sociaux.

Et, lors d'une interview pour Purepeople et Purebreak réalisée le 14 mai dernier, Laura est revenue sur la raison de cette hospitalisation. "J'ai été hospitalisée après le tournage parce que je suis une fille qui est sujette aux infections urinaires. Je ne bois pas beaucoup d'eau. (...). Je suis restée hospitalisée une semaine. Ça m'était déjà arrivé une fois", nous a expliqué la belle brune.

Elle a ensuite remercié ses fans de leur soutien indéfectible et surtout son petit ami de l'époque, Alain, qui est resté à son chevet. Pour rappel, les deux candidats ont annoncé leur rupture début mai. "On était un couple avec des hauts et des bas, un jeune couple de six mois. On avait des caractères différents donc dans Moundir, on s'attendait à ce que ça pète. Mais si tu veux aller droit au but, ce n'est pas ça qui a fait notre rupture. On s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. Maintenant, il y a beaucoup de respect entre nous, mais on n'est pas fait pour être ensemble", nous avait expliqué Laura. Et Alain de préciser : "Notre façon de vivre, la communication... toutes ces choses-là ont fait que c'est terminé."

