Laura (Moundir 3) "psycho et barjot" sur le tournage !

Le 14 mai 2018, W9 organisait la conférence de presse de Moundir et les apprentis aventuriers 3. L'occasion d'aller à la rencontre de Laura et Alain. Après nous avoir parlé de leur perte de poids ou nous avoir raconté ce que l'émission avait changé à leur vie, les anciens tourtereaux – qui se sont connus dans Secret Story 11 – se sont prêtés à notre interview Power of love.

L'occasion d'apprendre qu'Alain a connu son premier amour à l'âge de 12 ans : "J'étais en Angleterre pour un séjour linguistique. Et ça a été mon premier baiser, mon premier flirt et mon premier amour." Laura, elle, avait 14 ans et cette relation a duré quatre belles années.

Un peu ému, Alain a ensuite évoqué sa rupture la plus douloureuse : "On avait prévu de se marier et ça a été assez compliqué en fait." Après quoi, il a révélé s'être pas mal pris la tête avec Laura au cours du tournage de Moundir 3. "De toute façon je suis une psycho et une barjo. Et je crie", s'est justifiée la brunette. Après quoi, elle a remonté les bretelles d'Alain quand il a admis avoir déjà rompu avec une fille par SMS. "Je suis partie à l'étranger", a-t-elle pourtant admis quand il s'est agi de répondre à son tour à la question.

