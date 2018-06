Laura Prepon et Ben Foster mariés : La star d'Orange is the New Black a dit oui

Révélée en 1998 dans That 70s Show, Laura Prepon tient l'un des rôles principaux dans la géniale série Netflix Orange is the New Black. Après avoir partagé la vie de Scott Michael Foster (Crazy Ex-Girlfriend) jusqu'en 2013, l'actrice de 38 ans est tombée amoureuse d'un autre acteur nommé Foster, Ben Foster, trois ans plus tard. Le couple s'est marié !

Âgé de 37 ans, Ben Foster a épousé Laura Prepon ce week-end à en croire la photo postée par l'actrice, dimanche 3 juin 2018 et les informations du site américain TMZ.com. En légende de cette photo sépia la montrant en robe de mariée auprès de nouvel époux, elle écrit : "Juste mariés, merci à tous pour votre amour et votre soutien. Je nous souhaite à tous le meilleur."

C'est une nouvelle étape dans leur vie de couple déjà bien riche. En juin 2017, Laura Prepon révélait sur le plateau de l'émission Live with Kelly and Ryan qu'elle était enceinte. Leur fille Ella est née en août 2017.

Avant de partager la vie de Laura, Ben Foster a été le compagnon et fiancé de Robin Wright de 2012 à fin 2014, puis de de début 2015 au mois d'août de la même année.

Laura Prepon est attendue dans la sixième saison d'Orange is the New Black dans les prochaines semaines. Netflix n'a pas encore communiqué sa date de diffusion – généralement les saisons sont disponibles en juin. Ben Foster sera à l'affiche de Leave No Trace le 18 septembre prochain. Le film a fait forte impression lors de la Quinzaine des réalisateurs lors du dernier Festival de Cannes. Foster partage également l'affiche de Gaveslton de Mélanie Laurent avec Lili Reinhart (Riverdale) et Elle Fanning attendu le 3 octobre.