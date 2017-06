Laura Prepon (OITNB) enceinte : Baby bump impressionnant, accouchement imminent

À tout juste 37 ans, Laura Prepon s'apprête à devenir maman pour la toute première fois. Enceinte de huit mois, l'actrice américaine était présente mercredi 7 juin à l'avant-première new-yorkaise de The Hero, film dans lequel elle donne notamment la réplique à Sam Elliott. Rayonnante, la comédienne n'avait pas assuré le déplacement seule puisqu'elle était venue au côté de son compagnon, le comédien Ben Foster.

Vêtue d'un pantalon noir et d'un top blanc à pois noirs qui soulignait ses rondeurs, l'interprète d'Alex Vause dans la série à succès de Netflix Orange is the New Black a fait tourner les têtes lors de son passage devant les caméras. À en juger la taille de son baby bump, elle devrait donner naissance à son premier enfant d'ici peu !

Laura Prepon et Ben Foster (qui avait fréquenté l'actrice Robin Wright pendant trois ans avant de rompre définitivement en 2015) ont craqué l'un pour l'autre il y a tout juste un an. Entre eux, tout est allé très vite, et les tourtereaux avaient annoncé dans la foulée leurs fiançailles après quelques mois de relation, en octobre 2016. Trois mois plus tard, le couple avait officialisé la première grossesse de la star américaine.