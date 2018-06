Laura (Secret Story 11) menteuse ? Son ancienne meilleure amie Marie balance

Avant de participer à Secret Story 10, Laura ne quittait jamais sa meilleure amie Marie. Cette dernière s'est d'ailleurs sacrifiée pour qu'elle participe à l'émission de télé-réalité. Mais depuis, tout a changé. Une fois l'aventure terminée, la finaliste l'aurait mise de côté pour se concentrer sur sa relation avec Alain. C'est en tout cas ce qu'avait assuré Marie sur Snapchat, en décembre dernier.

Depuis, les jeunes femmes ne s'adressent toujours pas la parole. Pour preuve, Laura - que l'on peut actuellement suivre dans Moundir et les apprentis aventuriers 3, sur W9 - a évité une question sur son ancienne amie lors d'une interview. Une situation qui a fortement agacé Marie.

Aussi s'est-elle saisie de son compte Instagram pour crier sa colère. "Tu as oublié ??? Ne me cherche pas trop ou je vais t'aider à t'en rappeler. Ne prend pas pour acquis mon silence. Les torchons ne se mélangent pas avec les serviettes. Ton délire de mentir et de t'inventer une vie pour montrer que tu es mieux que les autres, très peu pour moi", a-t-elle écrit. Pour l'heure, Laura n'a pas encore réagi à ces déclarations.