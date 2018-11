Laura Smet a 35 ans : Sa mère Nathalie Baye publie une adorable photo d'enfance

Mère et fille ont toujours entretenu une relation complice et fusionnelle. Cette année, Laura Smet a d'ailleurs fait appel à Nathalie Baye à qui elle a confié le rôle principal de son premier court métrage, Thomas. Présenté en août au Festival du film d'Angoulême, le film a été projeté au Festival du film de Chelsea, à New York, le 20 octobre dernier, permettant à Laura Smet d'obtenir le Petit Prix, sa première consécration de jeune réalisatrice.

Cette semaine, c'est son frère David Hallyday qui a dévoilé le clip de sa nouvelle chanson écrite en hommage à leur père disparu, Ma dernière lettre. Laura Smet est celle qui a réalisé la vidéo.