Laura Smet à New York : Loin de Laeticia et soutenue par David Hallyday

Le 19 octobre 2018, le nom de Johnny Hallyday était sur toutes les lèvres en France, où son 51e album sortait dans les bacs. Pour le promouvoir, Laetitia Hallyday avait traversé l'Atlantique. Mais aucune chance de croiser sur son chemin les enfants du rockeur, Laura Smet et David Hallyday, avec qui elle est aux prises au tribunal dans l'affaire du testament de Johnny. En effet, les deux aînés ont quitté la France et fait le chemin inverse...

C'est donc à New York que l'on a retrouvé la fille de Nathalie Baye et le fils de Sylvie Vartan. Laura Smet avait une bonne raison de s'y trouver : elle présentait son court métrage Thomas dans le cadre du Chelsea Film Festival. Sur Instagram, loin du brouhaha autour de Mon pays c'est l'amour, l'actrice et désormais réalisatrice défendait son premier film. Après l'avoir notamment présenté au Japon (sa mère, qui joue dedans, avait fait le déplacement sans elle) puis à Angoulême, c'est dans ce prestigieux festival américain que son film a été sélectionné. La projection officielle a eu lieu le 20 octobre, au lendemain de la sortie-événement de l'album posthume de son papa.

Sur Instagram, où elle a enchaîné les stories (on apprend qu'elle a fait quelques achats chez Victoria's Secret, que Chanel l'a habillée pour le week-end ou encore qu'elle logeait à l'hôtel de luxe The Mark), aucun mot ou référence à son père et à l'actualité. Idem pour son frère de 52 ans, présent dans la Grosse Pomme avec sa femme et leur fils Cameron. Ce dernier a notamment profité de son séjour new-yorkais pour assouvir son amour du sport, en allant voir des matchs de basket (les Nets de Brooklyn contre les Knicks de New York le 20 octobre) et de hockey sur glace (les Rangers de New York contre les Flames de Calgary, le 21 octobre).

Aucun des deux n'a ainsi répondu aux propos déchirants tenus par Laeticia Hallyday au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. La veuve du Taulier a en effet tendu une nouvelle fois la main à ses beaux-enfants. "Mes filles connaissent l'abandon avec leur frère et soeur, elles sont en manque d'eux. On n'a pas de haine chez nous, on n'est pas dans le mépris ou l'humiliation. J'essaye de ne pas trahir les volontés de mon homme mais je suis prête à... Je leur ai tendu les bras beaucoup de fois, a assuré Laeticia. Malheureusement les choses sont orchestrées, manipulées pour leur faire du mal. Pour me nuire. (...) Je suis prête à trouver un accord avec eux en respectant les volontés de mon homme et en mettant beaucoup d'empathie. (...) On a réparé certaines choses avec beaucoup d'amour. J'aimerais leur dire que Jade et Joy sont en manque de leur frère et soeur et qu'il faut arrêter cette guerre qu'ils ont déclarée." David et Laura en ont-ils discuté ensemble et à tête reposée à New York ? L'avenir nous le dira...