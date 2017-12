Laura Smet absente de "C à vous" pour rester auprès de son papa Johnny Hallyday

Pour la toute première fois, mère et fille partagent l'affiche au cinéma. Nathalie Baye et Laura Smet sont toutes deux au casting du nouveau film de Xavier Beauvois (Des hommes et des dieux), intitulé Les Gardiennes (en salles le 6 décembre). Les deux actrices incarnent ces femmes qui ont pris le relais des hommes partis se battre pour la France durant la Grande Guerre. Enchaînant les projets et leur promotion après la sortie de Carbone d'Olivier Marchal Laura Smet aurait dû être présente en direct jeudi 30 novembre sur le plateau de C à vous, sur France 5.

Mais, contrairement à ce qui était prévu, l'actrice de 34 ans a annulé sa venue dans un contexte particulièrement délicat sur lequel la lumineuse Nathalie Baye, 69 ans, s'est exprimée. "Elle préférait être tranquille et je crois qu'elle préfé­rait surtout être auprès de son papa", a-t-elle déclaré à Anne-Elizabeth Lemoine, faisant référence à l'état de santé fragile de Johnny Hallyday mais aussi à la fausse annonce de sa mort qui a enflammé Twitter dans l'après-midi avant d'être formellement démentie par son entourage puis par son manager Sébastien Farran qui a demandé à ce que "l'on cesse de colporter des rumeurs infondées qui attristent Johnny ainsi que sa famille".

Restée proche de Johnny Hallyday, avec qui elle a vécu une histoire amoureuse très médiatisée dans les années 80, Nathalie Baye n'a eu que de tendres mots à l'égard du chanteur de 74 ans traité pour un cancer des poumons. "Il est d'un courage absolument incroyable", a-t-elle simplement et très sobrement réagi.