Laura Smet actrice "moins désirée" : La violence de son métier

Son CV cinématographique, Laura Smet l'a récemment enrichi avec la réalisation du court métrage Thomas qui raconte l'histoire d'une mère (interprétée par Nathalie Baye) qui retrouve son enfant après des années de séparation. Ce nouveau projet qui devait initialement être tourné le 5 décembre 2017, quelques heures seulement avant la mort de son père Johnny Hallyday, a remis en perspective sa carrière. La comédienne de 34 ans voit en Thomas "une manière de prendre le taureau par les cornes." "Cela fait longtemps que je tourne moins en tant qu'actrice. Que je suis moins désirée. C'est violent, ce métier, parce que cette façon d'être considérée, on la ressent aussi dans sa vie privée", témoigne-t-elle dans le magazine ELLE du 15 juin 2018. Membre à part entière de la famille du cinéma, Laura Smet ne veut pas être oubliée en tant qu'actrice, son nom revenant souvent lorsqu'il s'agit de la guerre autour de l'héritage de son père : "Mon métier me manquait et je voulais aussi montrer ce que j'avais dans le bide, pour retrouver confiance en moi."

Son amour pour le cinéma est d'autant plus important qu'elle le partageait avec son papa. Laura Smet se souvient de ce jour où il l'a découverte dans Corps impatients de Xavier Giannoli, alors qu'elle avait été recrutée sans que le réalisateur ne sache qu'elle était une "fille de". "Quand on est une petite fille, ce que l'on cherche le plus au monde, c'est que son père soit fier de soi. Mon père, c'est tout pour moi. Quand il est sorti de la salle de projection, il m'a regardée d'une telle façon... Ce regard vaut tout ce que j'ai pu vivre depuis. C'était la reconnaissance par un père du talent de sa fille", se remémore-t-elle pour ELLE. Johnny Hallyday n'avait pas trouvé l'histoire du film "gaie, gaie", mais épater son père avait suffi à Laura Smet.

