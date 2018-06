Laura Smet : Après son "trac de malade", elle se lance dans un nouveau projet

Laura Smet se jette à corps perdu dans le travail. Pendant que l'affaire du testament continue d'alimenter la chronique judiciaire et de diviser les fans du Taulier, l'actrice et réalisatrice poursuit ses rêves et vient de faire une grande annonce à ses fans et abonnés sur Instagram.

crire crire crire #longmetrage Une publication partage par Laura Smet (@laura_smet_) le 20 Juin 2018 6 :57 PDT

Bien décidée à poursuivre ses rêves, la comédienne va donc passer à la vitesse supérieure, galvanisée par la récente projection de son court métrage. En effet, avant de le dévoiler au grand public, la star a organisé une séance intimiste à laquelle sa mère a pris part. "J'avais un trac de malade. Je n'ai pas respiré pendant les quinze minutes de la projection, racontait Laura au magazine ELLE le 15 juin dernier. J'étais juste derrière elle. Je la surveillais du coin de l'oeil. Quand elle s'est retournée, elle était en larmes. On a vécu un état de grâce toutes les deux. Un moment suspendu. Qui nous appartient. Très profond. Du genre, j'ai pas décroché mon bac, mais voilà, ça, je l'ai. Je crois qu'aujourd'hui elle est soulagée." Il y a deux mois, alors qu'elle était en train de produire Thomas, son court métrage, Laura Smet avait déjà laissé entendre qu'elle planchait sur l'écriture d'un long qu'elle produira avec sa nouvelle société, Frégate Production. Son amie comédienne Vahina Giocante s'était même placée pour jouer dedans. "Je rêve d'un rôle dans le long, même un jour", écrit l'actrice vue dans Lila dit ça et La Blonde aux seins nus.

