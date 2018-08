Laura Smet : Attaquée par un fan de Johnny, Benjamin Biolay prend sa défense

"Non pas le Panthéon... Il a choisi Saint-Barth... Même ça tu n'as pas envie de le respecter", a commenté un certain @leboss_johnny sur un autre cliché, extrait du premier film de Laura Smet en tant que réalisatrice, pensant qu'elle faisait référence à la tombe de Johnny dans les Antilles. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que la principale intéressée ne réponde, avec détachement : "Je pensais à Simone Veil :))) vous me faites rire sérieusement à toujours tout interpréter (comme les journaux d'ailleurs !) il est si ennuyeux votre été ? Belle soirée !"