Laura Smet aux César 2018 : Une première réapparition attendue mais...

Ce sera forcément l'un des événements de la soirée. Laura Smet fera aux César 2018 sa première apparition publique depuis la mort de son père Johnny Hallyday, alors qu'elle est au coeur d'un véritable bras de fer avec Laeticia. Alors que cette dernière vient d'annoncer par voix officielle qu'elle allait riposter – pour rappel, deux mois après la mort du Taulier, Laura Smet et son frère David Hallyday ont annoncé leur souhait de contester le testament de leur père – Laura Smet a décidé d'accepter l'invitation de l'Académie des César à remettre un prix, comme l'avait annoncé Closer puis Gala.

Une décision difficile à prendre pour la comédienne qui a été vue récemment au cinéma dans Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Mais malgré un contexte difficile, entre le deuil et l'affaire médiatisée du testament qui a totalement divisé le clan Hallyday, la fille de Nathalie Baye a tout de même choisi de prendre son courage à deux mains et de prendre part aux César du Cinéma 2018.

Vers 22h30, Laura Smet remettra ainsi le César de la meilleure actrice dans un second rôle. L'histoire de quelques secondes car avant ce moment-clé de la soirée, la comédienne de 34 ans compte se faire la plus discrète. Pas de photocall prévue pour la remettante, et une arrivée en catimini par l'entrée des artistes située dans une rue perpendiculaire à la rue du Faubourg Saint-Honoré où les projecteurs, caméras et objectifs seront braqués sur le tapis rouge déroulé devant la Salle Pleyel.