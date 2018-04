Laura Smet contre Laeticia Hallyday : les révélations cash de son avocat

Vendredi 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre rendait son délibéré suite à l'audience en référé du 30 mars. Dans cette affaire qui oppose les deux aînés du défunt rockeur, Laura Smet et David Hallyday, à sa veuve, Laeticia Hallyday, les enfants ont obtenu le gel des biens immobiliers de Johnny mais ils n'auront en revanche aucun droit de regard sur l'album posthume. Une demi-victoire pour Maître Hervé Temime, avocat de Laura Smet, invité quelques heures plus tard de l'émission C à Vous.

Pas de triomphalisme

Si Maître Temime a expliqué à la soeur de David Hallyday que le jugement rendu par la justice "leur donnait pleine satisfaction", il a refusé le terme de victoire. "Pas de triomphalisme", a-t-il rappelé devant Anne-Elisabeth Lemoine. L'avocat, qui compte également Catherine Deneuve et Gérard Depardieu parmi ses clients, s'est longuement expliqué sur la bataille judiciaire engagée notamment par sa cliente, tout en peignant le portrait de cette dernière face à la situation.

"Laura est quelqu'un qui est impressionnant dans cette période qu'elle vit, qui est une période très difficile. Elle prend les choses avec beaucoup de hauteur, beaucoup de coeur et beaucoup de retenue, parce que ce n'est pas facile de se retrouver dans cette situation qui est la sienne", a-t-il confié sur France 5. Il est ensuite revenu longuement sur la lettre posthume adressée par Laura à son défunt père, qui a mis le feu aux poudres, dans laquelle la fille de Nathalie Baye révèle avoir appris que son père la déshéritait totalement.

Un jour, Laura expliquera son choix elle-même et plus personne ne doutera de quoi que ce soit

"Nous avons reçu la copie de ces testaments et la copie du dernier testament. J'en ai donné connaissance, dans le contenu et pas intégral, à Laura, je n'ai même pas pu lui montrer", assure Hervé Temime, pour qui cela "est plus important que la décision de justice, plus important que le gel des biens". "Il y a quand même une fille, une femme à laquelle vous ne comprenez rien si vous ne comprenez pas qu'elle a une adoration pour son père, une vénération pour son père, une identification avec son père qui donne des frissons tellement c'est incroyable", a tenu à souligner l'avocat, précisant au passage que la lettre est "totalement son choix". "Un jour elle expliquera son choix, elle-même, et plus personne ne doutera de quoi que ce soit", a prévenu Me Hervé Temime, qui dit ne pas avoir "réussi à la dissuader d'écrire cette lettre". "Elle seule a voulu écrire cette lettre", a-t-il assuré, évoquant "une lettre du coeur voulue par Laura, écrite par Laura", et qui n'est sûrement "pas une stratégie pour faire plier Laeticia".

Selon Closer, cette même lettre aurait provoqué une décision radicale de la part de la veuve de Johnny. Le magazine croit savoir que Laeticia Hallyday "a coupé les vivres à Laura Smet depuis que celle-ci a publié en février dernier une lettre ouverte". La jeune femme, actrice et réalisatrice, aurait reçu, chaque mois et ce depuis 14 ans, la somme de 5 000 euros, "et en 2003, il (Johnny) lui avait acheté un appartement dans le quartier huppé de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, d'une valeur de plus d' un million d'euros".