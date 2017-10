Laura Smet et sa mère Nathalie Baye s'entendent "peut-être mieux au travail"

Au mois de décembre, les spectateurs auront le plaisir de retrouver Nathalie Baye et sa fille Laura Smet dans le même film, Les Gardiennes. Dans cette réalisation de Xavier Beauvois, celui qui a dirigé la star dans Le Petit Lieutenant, les deux femmes incarnent celles qui ont pris la relève des hommes partis au front durant la Première Guerre mondiale. Par micro interposé mais sur la même radio – Europe 1 –, elles se disent toute l'estime qu'elles ont l'une pour l'autre.

Fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, Laura Smet (33 ans) a très rapidement voulu être actrice, de quoi effrayer un peu sa maman : "Quand [Laura] a commencé à étudier dans un court d'art dramatique, j'étais un peu angoissée de savoir qu'elle voulait faire ce métier. Un jour, elle m'a demandé de lui faire dire un texte qu'elle avait appris. J'étais béate, car c'était d'une justesse étonnante. Je suis très fière d'elle."

Les deux artistes travaillent de plus en plus souvent ensemble. On les a vues dans un épisode de Dix pour cent, on les verra dans Les Gardiennes, mais ce n'est pas tout. Laura Smet va diriger sa mère dans un court métrage. "C'est une grande chance de pouvoir diriger une actrice comme ça. Pour moi, c'est juste la plus grande comédienne française", explique Laura Smet qui admet que, plus elle en parle, plus elle "stresse" de collaborer avec une telle comédienne. Puis elle précise : "On s'entend vraiment bien dans le travail, peut-être même mieux que dans la vie privée."