Laura Smet et son "ange" Johnny Hallyday : "Mon père me manque tellement"

Dimanche 8 avril au soir, Laura Smet a montré une partie d'elle mélancolique qu'on ne lui connaissait pas. D'ordinaire discrète, très silencieuse sur son père Johnny Hallyday depuis sa mort, l'actrice et depuis réalisatrice a brisé le silence, via son compte Instagram. Elle a tout d'abord posté une photo lourde de symboles : un rayon de soleil passant à travers des nuages chargés et formant une forme étrange. "Un ange passe...", susurre l'intéressée en légende.

On ne peut naturellement s'empêcher de penser à un clin d'oeil à son père disparu il y a déjà quatre mois de cela. Et c'est ce que Laura Smet va confirmer en répondant à une internaute qui l'attaque en laissant entendre que la photo n'est pas d'elle. "Oui et alors, rétorque la fille de Nathalie Baye. Je trouve cette photo magnifique et elle me fait du bien, c'est tout. Je n'ai, je crois, jamais dit que je l'avais prise."

Et d'ajouter : "Ne voyez pas le mal partout, cette photo sublime m'évoque mon père qui me manque tellement." Un cliché qui a été notamment liké par Emma Smet, sa nièce, ainsi que par sa son ex belle-soeur, Estelle Lefébure. "À très vite", lui écrit justement l'ancienne épouse de David Hallyday, le frère de Laura.