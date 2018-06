Laura Smet évoque enfin Johnny Hallyday : "C'est très compliqué de parler de ça"

En revanche, la bataille judiciaire qui l'oppose à Laeticia Hallyday est largement suivie par le public. Les deux parties se sont retrouvées le 24 mai au tribunal de grande instance de Nanterre pour fixer le calendrier judiciaire. La validité du testament américain de Johnny Hallyday, signé en juillet 2014, sera étudiée. Le soir-même, Laeticia Hallyday faisait une mise point musclée via son avocat, rappelant, notamment, qu'elle était "avant tout victime des procédures engagées et que sa seule préoccupation [était] de veiller au respect des dernières et très claires volontés de son défunt mari". La première audience a été fixée au 22 novembre.

Chacun campe sur ses positions et l'une des dernières sorties de Laura Smet n'a rien arrangé. Le 18 mai, sans être attendue, elle a pris part à la fermeture de la Grande Roue de Marcel Campion à la Concorde. Ce soir-là, le roi des forains a remis un chèque de 90 000 euros à l'institut Rafaël qui permet à "des milliers de patients et à leurs accompagnants de relever le défi de l'après-cancer". Cette association a été créée par les cancérologues Alain Toledano et David Khayat qui composaient l'équipe médicale de Johnny Hallyday. Le rockeur avait d'ailleurs enregistré une vidéo pour soutenir leur belle initiative. Laeticia Hallyday a vécu la présence de Laura comme une réappropriation du combat acharné qu'elle a mené avec Johnny contre le cancer, croyant jusqu'à la dernière minute en sa guérison. C'est ce qu'avancent nos confrères de Closer.

Lundi 11 juin, BFMTV, diffusera à 20h50 l'enquête intitulée Johnny/Laeticia : à la vie à la mort. Le lendemain, C8 proposera à 21h le documentaire La Folle Histoire de Laeticia Hallyday : sa vie sans Johnny. Le 14 juin, les cinémas Pathé diffuseront le concert Olympia 2000 de Johnny Hallyday. Le 15 juin, pour ce qui aurait été le 75e anniversaire de Johnny Hallyday, les cinémas CGR proposeront son émouvant concert à Bruxelles du 26 mars 2016 dans le cadre du Rester vivant Tour. Ce concert s'était déroulé quatre jours après les trois attentats-suicides à la bombe qui ont fait 32 morts et 340 blessés dans la capitale Belge. Une grande messe sera également célébrée à la Madeleine.