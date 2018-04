Laura Smet fauchée ? La fille de Johnny Hallyday aurait besoin d'argent

Le 16 avril 2018, Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet, faisait un geste dans les médias en direction de Laeticia : "Déployons l'intelligence du coeur, arrivons à trouver un accord essentiel sur deux points : l'avenir immense de Johnny Hallyday, du devenir de l'oeuvre, avec Jade et Joy, et entamons un partage en pleine propriété des biens." Cette volonté de rétablir le dialogue coupé depuis l'enterrement de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy est-il seulement motivé par le bon sens et un désir d'apaisement ? Pas si sûr...

Selon le magazine Closer, en kiosques ce vendredi 27 avril, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye aurait de gros soucis d'argent. Le magazine, toujours bien informé, écrit : "Il y a quelques jours, un de ses proches – qui l'avait âprement défendue dans la presse –, était entendu dans un café parisien en train d'expliquer que [Laura Smet] cherchait à emprunter de l'argent." Nos confrères évoquent la somme de 500 000 euros "qu'elle compterait rembourser avec ce qu'elle estime lui revenir (peut-être ?) de l'héritage paternel".

Pour expliquer les problèmes d'argent de Laura Smet, Closer évoque d'abord le tournage de son premier court métrage, Thomas, dans lequel elle a dirigé sa mère Nathalie Baye et Fabien Ducommun. Elle consacre beaucoup de temps à ce projet, ce qui l'empêche d'exercer son métier d'actrice. Le magazine rappelle également que Laeticia Hallyday aurait arrêté de lui verser la rente de 5 000 euros qui lui aurait versée mensuellement son père depuis des années pour rembourser le crédit d'un appartement acheté en 2003 à Saint-Germain-des-Prés. C'est notamment l'un des sujets sur lesquels l'avocat de la jeune actrice et réalisatrice de 34 ans a déclaré que des précisions devraient être apportées. Me Ravanas a par ailleurs annoncé que Laura Smet prendrait prochainement la parole à son tour après la retentissante interview, pourtant bienveillante à bien des égards, de Laeticia Hallyday dans Le Point.

Pour le moment, on ignore si la communication a été rétablie entre les deux clans. Laeticia est avec ses filles dans la villa Jade de Saint-Barthélemy, tandis que Laura a rejoint son frère, David Hallyday, au Portugal. Jeudi soir, de retour à Paris, elle assistait au Dîner du cinéma donné à l'Élysée. Le prochain rendez-vous judiciaire est fixé au 24 mai au tribunal de grande instance de Nanterre.