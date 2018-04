Laura Smet, "fière", annonce une "naissance" particulière... Avec son chéri ?

Il est probable que son chéri Raphaël soit aussi de l'aventure. L'amoureux de Laura Smet avait été précédemment cité lorsque la jeune artiste célébrait la fin d'une "de (ses) plus belles aventures", à savoir la réalisation de son premier court métrage – dans lequel elle dirige sa mère Nathalie Baye. Il faut dire que Raphaël Lancrey-Javal, ce bel homme aux cheveux poivre et sel, est un "entrepreneur et investisseur". Dans sa carrière, il a passé vingt ans dans l'immobilier, "en France et à l'étranger, spécialisé dans la transformation de locaux industriels en espaces d'habitations, de bureaux et d'ateliers".

Aujourd'hui, il joue sur trois terrains différents. Dans le design avec son ami Marc-Ange et Bloom Room, une agence de création dont il semble être très fier puisque c'est le seul lien présent sur sa page (privée) Instagram. Il a également investi dans le digital, avec Kolectiv Design, une plateforme qui permet de vendre ou acheter des pièces de design vintage ou contemporain. Et enfin, il est dans "le domaine du mobilier et de l'ultra-luxe" avec la Maison LAQ qu'il a cofondée en 2009.