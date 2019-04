Laura Smet, furax, s'en prend à Laeticia : "Trop de mensonges, trop de douleurs"

Laura Smet est furieuse. La jeune réalisatrice de 35 ans a fait part de sa colère à ses nombreux fans, sur Instagram, mercredi 24 avril 2019. Elle s'en prend aux mensonges et autres jeux de manipulation pervers qui salissent la mémoire de son père, Johnny Hallyday. Bien qu'elle ne le précise pas dans son texte, écrit au vitriol, la petite soeur de David semble évoquer l'affaire de l'héritage.

"Ma colère est immense. Les jeux répétés et pervers qui durent depuis plus d'un an me donnent envie de hurler de vérité. Je continuerai à me battre pour mon père et mes futurs enfants. Trop de mensonges. Trop de douleurs. Tout n'est que manipulation. Je promets de me battre pour toi. Je t'aime", écrit Laura Smet, en légende d'une photo de Johnny Hallyday lorsqu'il était plus jeune.

Le 28 mai prochain, le tribunal de grande instance de Nanterre statuera sur la compétence du tribunal français dans le dossier de l'héritage du Taulier, puisque ce dernier a rédigé son testament aux États-Unis, faisant de Laeticia Hallyday et ses filles ses seules héritières et excluant par là même ses deux aînés, David et Laura Smet.

Dans son post Instagram, cette dernière semble directement évoquer cette affaire qui l'oppose depuis quelques mois déjà à Laeticia, en indiquant "ces jeux répétés et pervers qui durent depuis plus d'un an". L'une veut prouver que le rockeur était totalement français, l'autre veut démontrer qu'il était au contraire citoyen américain. Un dossier épineux qui traîne depuis de longs mois et qui commence à irriter de plus en plus Laura Smet.