Laura Smet hackée : Son père Johnny Hallyday "visé", elle lui témoigne son amour

À nouvelle attaque, décision radicale. Le 6 mars dernier, Laura Smet s'est fait pirater son compte Facebook. Le message suivant a été posté sur la page de la célèbre fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye : "Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez sûrement, je viens de passer une semaine à Los Angeles auprès de mon père. Hélas, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a quatre mois, mon père a appris qu'on lui avait diagnostiqué un cancer des poumons." Or, ce n'est que deux jours plus tard que Johnny Hallyday a confirmé, en personne, être soigné pour un cancer... Mais si le rockeur préféré des Français se dit hors de danger et que les dernières photos prises il y a quelques heures en compagnie de sa femme Laeticia de son fidèle ami et collaborateur Maxim Nucci et de son manager Sébastien Farran à Malibu le montrent en très grande forme, il était décrit comme "condamné" sur le compte Facebook de Laura Smet.