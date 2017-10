Laura Smet heureuse : "Je vis avec un homme que j'aime depuis quatre ans"

Décrite par la journaliste du magazine Elle comme "paisible", Laura Smet acquiesce : "C'est vrai que je suis heureuse aujourd'hui. Je vis avec un homme que j'aime depuis quatre ans et demi, je n'ai plus peur du regard des autres, il y a des réalisateurs qui me désirent et que je désire aussi, je trouve des joies là où je ne les attendais pas, comme dans l'écriture." Le visage de son bien-aimé, Raphaël, on a pu le voir dans les tribunes de Roland-Garros par exemple. Dans Grazia en 2014, la comédienne qui en a terminé avec ses vieux démons se confiait déjà sur son homme : "Avec mon amoureux, on n'est pas des moines non plus ! Mais sortir pour sortir, ça me gonfle."

Sereine, Laura Smet a tout de même dû affronter une épreuve : au mois de mai, son compte Facebook a été piraté par un hacker qui avait posté un faux texte, prétendant que son père était condamné par la maladie, à l'heure où on apprenait qu'il se battait contre le cancer : "Ce type est en prison, mais ça n'empêche pas certains journalistes de me poser des questions avec un manque total de tact. Que voulez-vous que je réponde à ceux qui me demandent si je suis inquiète pour mon père ?"

