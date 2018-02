Laura Smet : "Impatiente", elle peut compter sur sa mère Nathalie Baye...

Ce court métrage est un projet sur lequel la comédienne de 34 ans travaille d'arrache-pied. Dernièrement vue comme actrice dans les longs métrages Carbone et Les Gardiennes, elle s'était récemment confiée sur son aventure de réalisatrice de court métrage à Ouest France : "Je ne jouerai pas dedans. C'est une histoire de mère et de fils, tirée d'une histoire vraie. (...) J'ai réalisé un clip de The Avener, To let myself go, avec le fils de Raphael et j'ai tellement aimé les cadres. La lumière me fascine. Ma référence, c'est Sofia Coppola, et son film Somewhere, un des moins connus mais qui m'a le plus touché."

Pendant ce temps, la question de l'héritage déchaîne les passions. Laura et son frère ont fait part de leur intention de contester le testament de leur père, qui a fait de sa dernière épouse, Laeticia, son unique héritière. La mère de David, Sylvie Vartan, voit dans ce testament "le reniement d'un père" mais aussi d'un grand-père puisque les trois enfants de l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps n'auront pas non plus droit au moindre legs du Taulier. De l'autre côté, les deux plus jeunes filles de l'icône rock, Jade et Joy, sont désormais la cible d'attaques racistes sur Internet.

L'unité du clan Hallyday, qui a ému les Français lors des obsèques de la star à La Madeleine, le 9 décembre dernier, semble si loin...