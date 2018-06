Laura Smet : Les fans de Johnny bienveillants, pas sur "cette histoire sordide"

Vendredi 15 juin 2018, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans. Sur RTL, plusieurs membres de son entourage se sont exprimés : Jean-Claude Camus a fait part de son inquiétude pour Laeticia et Sébastien Farran a notamment annoncé la sortie d'un film sur le road trip de Johnny aux Etats-Unis en septembre 2016. La station a également pu obtenir quelques mots de Laura Smet, la fille aînée du rockeur, qui tâche tant bien que mal en cette journée anniversaire de garder ses distances avec "cette histoire sordide" d'héritage.

Alors que des centaines de fans se retrouvaient à La Madeleine, Laura Smet a brièvement pris la parole sur RTL : "Moi je suis extrêmement touchée que les fans veulent immortaliser ce jour-là. Moi-même, je ferai quelque chose avec ma famille de très personnel. Je pense que tant qu'on pense à lui, tant qu'on écoutera ses chansons, il sera toujours avec nous. C'est ça que je peux dire aux fans. En tout cas, c'est ça qui me réconforte aujourd'hui." Laura, dont le magazine ELLE publie cette semaine une grande interview, raconte que les admirateurs de son père lui parlent : "Beaucoup, oui. C'est toujours très très gentil, très bienveillant. Et ce n'est absolument pas justement sur cette sordide histoire, mais plutôt sur le génie de mon papa. Voilà, donc je suis vraiment très fiere de lui."

En hommage à son père, Laura Smet s'est fait tatouer un aigle aux ailes déployées sur son poignet, un joli symbole et clin d'oeil à l'univers des bikers que son père aimait tant. L'actrice et réalisatrice de 34 ans a dévoilé son tatouage sur les réseaux sociaux. Son frère David Hallyday a lui aussi choisi Instagram pour dédier ces quelques mots à Johnny : "Ce jour, pas comme un autre, ressemble hélas à tous les autres... Tu me manques à chaque instant."