Laura Smet : Modeuse en croisière avec Chanel

C'est au Grand Palais, avenue du Général Eisenhower dans le 8e arrondissement, que Chanel et son directeur artistique Karl Lagerfeld ont dévoilé leur collection croisière 2018. Plusieurs personnalités ont ainsi assisté au retour des "Chanel Cruise" à Paris, après des départs pour Dubaï, Séoul et La Havane ces trois dernières années.

Laura Smet faisait partie des chanceux invités de la croisière Chanel ! Présente en janvier au défilé Haute Couture de la maison française, l'actrice de 33 ans (bientôt à l'affiche de Carbone) et fille de Johnny Hallyday a découvert, du premier rang, la nouvelle garde-robe Chanel pensée par Karl Lagerfeld. Comme elle, les actrices Anna Brewster (au cast de la série Versailles), Clotilde Hesme, Ellie Bamber (récemment vue dans le film Nocturnal Animals) et Karidja Touré se sont rendues au Grand Palais et ont plongé dans le décor séculaire installé pour l'occasion.

L'ambassadrice de la maison Chanel Caroline de Maigret, Jérémie Elkaïm, Lily Taïeb et Tugba Sunguroglu étaient également de la partie. Toutes ont partagé sur les réseaux sociaux des images du défilé, conclu par le passage de Karl Lagerfeld et son filleul Hudson Kroenig, fils du top model Brad Kroenig.