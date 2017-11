Laura Smet : "Mon fiancé a un enfant, cela n'a pas été évident au début, mais..."

Laura Smet parle également un peu des hommes de sa vie. Si elle n'évoque bien sûr pas la santé de son papa, préférant mentionner leur complicité avec pudeur – lorsqu'elle parle de son regard qu'elle connaît mieux que personne –, l'actrice de 34 ans a aussi de doux mots pour son amoureux, Raphaël. Le couple se fréquente depuis quatre ans et demi et, à chaque fois que la belle le quitte pour un tournage, c'est "un déchirement" qui lui semble insurmontable : "Je le sais maintenant alors je l'accepte et j'essaie de me servir ensuite de ces émotions pour le rôle. Je ne cherche plus à les étouffer. J'ai moins la rage, moins d'attrait pour le sombre, mais bizarrement, j'ai plus de peurs : des dangers extérieurs, de perdre mes proches, de ne pas travailler, de ne pas être à la hauteur..."

Sereine et épanouie, elle se projette avec lui et se sent prête à devenir maman : "Oui, je veux fonder ma famille. Je vis déjà dans une famille recomposée : mon fiancé à un enfant. Belle-mère : oui, cela n'a pas été évident au début, puis c'est devenu très harmonieux et il y a aujourd'hui entre nous une vraie tendresse. Pour tout vous dire, rentrer ce soir en sachant que je vais retrouver ce 'p'tit bout' me fait du bien. Ayant grandi jusqu'à 15 ans comme fille unique, je rêver d'une maison pleine d'enfants."