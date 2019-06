Laura Smet : Nouveau mariage avec Raphaël à une date symbolique

Il a vendu la mèche. Mardi 11 juin 2019, sur sa page Facebook suivie par un peu plus de 200 000 fans, le chanteur David Hallyday a indiqué ne pas pouvoir se produire le 15 juin prochain au festival Les Elyziks de Saint-Quentin et pour cause : il sera au mariage de sa soeur Laura Smet.

"Salut à tous. Certains d'entre vous ont dû entendre parler du fait que je ne serai pas au festival Les Elyziks de Saint-Quentin le 15 juin prochain. Contrairement à ce qui est annoncé, le festival les Elysiks a été informé depuis le mois de mai 2019 que je ne me produirai pas lors de ce concert suite à des manquements graves du producteur de ce spectacle. À cela s'ajoute le fait que ma soeur Laura se marie le 15 juin, à la date de l'anniversaire de notre père. Vous savez tous que la famille pour moi est sacrée et qu'il n'est pas envisageable de laisser Laura passer cette journée sans moi. Je sais que vous ne pourrez que comprendre tout cela. Tout comme je sais que vous n'ignorez pas l'attachement que j'ai pour le Nord et son public extraordinaire. Ce n'est que partie remise et je vous garantis qu'il y aura de nombreux autres concerts dans le Nord. Je vous embrasse, David", a écrit le chanteur de 52 ans, qui a sorti l'an dernier son disque J'ai quelque chose à vous dire porté par le single Ma dernière lettre.