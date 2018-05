Laura Smet : Radieuse pour un au revoir et nouvel hommage à Johnny

C'est pour Johnny Hallyday qu'elle a accepté. Vendredi 18 mai 2018, Laura Smet a pris part à la fermeture de la Grande Roue de la place de la Concorde. Accueillie par Marcel Campion, l'actrice et depuis peu réalisatrice n'était pas là par hasard. En effet, si la jeune femme a répondu présente, c'est parce que la mémoire de son père planait au-dessus de cet événement.

En début de soirée, elle était au côté d'Alain Toledano, président de l'institut Rafaël et cancérologue, qui formait avec le professeur David Khayat l'équipe médicale qui a accompagné Johnny jusqu'à son dernier souffle. Avec Laura, il a reçu un chèque de 90 000 euros pour l'Institut Rafaël. Forcément émue mais tout sourire, Laura Smet représentait son papa pour qui l'Institut Rafaël avait une importance tout particulière. "Nous n'avions pas seulement affaire à un patient, mais à quelqu'un qui portait le combat des autres, qui symbolisait la combativité que l'on doit avoir quand le cancer pointe son nez", avait confié l'un des membres de l'équipe médicale à Paris Match après la mort de l'iconique chanteur le 6 décembre 2017.

En outre, "Johnny Hallyday nous avait sollicités pour mener une action de lutte contre le cancer et la Foire du Trône également puisque chaque année, elle attribue une soirée à une association", avait révélé Alain Toledano en mars. Le Taulier devait être le parrain de La Foire du Trône qui a débuté le 30 mars. Dix jours plus tôt, la dernière vidéo du rockeur (enregistrée en juillet 2017) était dévoilée. Il appelait ses fans à financer la lutte contre le cancer... "C'était le souhait de mon père", a témoigné l'actrice dans une story Instagram, se disant "fière et émue".

Plus tard dans la soirée, Laura Smet a pris part à une fête aux côtés de nombreuses personnalités, dont Benjamin Biolay, Caroline Margeridon, Fiona Gélin, Pierre-Jean Chalençon, Daniel Lauclair, Alain Madelin, l'avocat Jérémy Assous, Régine, Les 2 DJ, Albert de Panama et Mademoiselle Vegas, Jean-Pierre Kalfon, Michel Chevalet, Gérard Majax ou encore Michel Boyon et sa femme.