Laura Smet retrouve David Hallyday sur scène, Estelle Lefébure émue

Pleine, la salle du Trianon ne comptait pas que des anonymes. Bien que séparée depuis de nombreuses années de David Hallyday (ils ont été mariés de 1989 à 2001), Estelle Lefébure a assisté au concert de son ex-époux. Le magnifique top de 50 ans s'y est rendu avec celle qui pose pour la toute première fois à ses côtés dans la nouvelle campagne publicitaire Mixa, sa fille de 19 ans Emma Smet (née de son mariage avec David Hallyday). Séduite et touchée par le duo de David et Laura, Estelle Lefébure a partagé son émotion sur Instagram. "#unsuperconcert #bravo et #merci #with #mysweet @emma__smet", a-t-elle notamment posté.