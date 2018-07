Laura Smet retrouve le "père spirituel" de Johnny Hallyday

Les vacances commencent bien et en famille pour Laura Smet. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a fait un tour aux Rencontres de la photographie à Arles avant de retrouver une personnalité chère au coeur des Français et à celui de Johnny...

L'actrice et réalisatrice de 34 ans a choisi de partager avec ses abonnés l'un des clichés de l'exposition de Raymond Depardon, Depardon USA, 1968-1999, présentée à l'Espace Van Gogh dans le cadre des Rencontres de la photographie 2018 qui se tiendront jusqu'au 23 septembre. Et comme chacun sait, Depardon, en photographie, c'est toujours un cran au-dessus ! C'est sans aucun doute l'expo à ne pas manquer si vous ne deviez n'en voir qu'une cet été à Arles.

Depardon #Arles2018 Une publication partage par Laura Smet (@laura_smet_) le 24 Juil. 2018 10 :16 PDT

En tournage à Marseille au début du mois de juillet en compagnie de Louis-Do de Lencquesaing, Laura Smet débute ses vacances en restant dans le Sud de la France. Si l'actrice reste fidèle à ses habitudes, elle devrait aller faire un tour sur la côte Atlantique au cap Ferret, une région à laquelle elle est très attachée.

