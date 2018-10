Laura Smet : Sa belle consécration de jeune réalisatrice à New York

Thomas a été projeté le 20 octobre 2018 lors du festival, soit pile deux mois après avoir été présenté pour la première fois au Festival du film d'Angoulême. Pour ce passage américain, Laura Smet a notamment pu compter sur le soutien de son frère David Hallyday, présent à ses côtés pour ces quelques jours à New York tandis que la promotion de l'album de leur père Johnny, Mon pays, c'est l'amour, était porté au même moment en France par leur belle-mère Laeticia avec laquelle les négociations autour de l'héritage sont momentanément suspendues.

Pour rappel, le court métrage de Laura Smet (qu'elle a elle-même écrit en se basant sur une histoire vraie qu'on lui a racontée) narre l'histoire d'une mère qui retrouve par hasard son fils après quinze années de séparation. La comédienne a engagé pour le rôle principal sa propre mère Nathalie Baye avec laquelle elle avait déjà collaboré dans le film Les Gardiennes et dans la série Dix pour cent.

Dans une interview adressée au journal Le Parisien en août, Laura Smet avait par ailleurs révélé qu'elle travaillait depuis deux ans sur l'écriture d'une comédie et qu'elle était très heureuse de toucher à la réalisation tout en continuant à se concentrer sur son travail de comédienne. "Et puis il y a quelque chose de vrai, c'est qu'il n'y a personne dans ma famille qui est réalisateur et c'est important pour moi. (...) C'est quelque chose qui m'appartient et j'y tiens vraiment", avait-elle conclu.