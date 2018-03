Laura Smet se change les idées avec sa mère : David Hallyday "aux 1res loges"

En pleine tourmente avec l'affaire du testament de Johnny Hallyday et l'affrontement au sujet de l'héritage, Laura Smet a décidé de se changer les idées. Et le timing est parfait, puisque ce week-end, elle tourne les premières séquences de son court métrage, son premier en tant que réalisatrice, dans lequel elle va diriger sa propre mère, Nathalie Baye.

Le 26 février dernier, elle avait dévoilé son projet en révélant les deux acteurs principaux de son film, à savoir sa mère et le jeune comédien Fabien Ducommun. Ce 24 mars 2018, elle a posté une première photo des coulisses de ce premier jour de tournage avec un moniteur sur lequel on peut apercevoir Laura Smet non loin de sa mère. "Fierté et honneur, merci infiniment", écrit la jeune réalisatrice, qui s'estime "chanceuse", au détour d'une flopée de hashtags.