Laura Smet tout sourire face Capucine Anav et Stella Belmondo

Elle a tenu sa promesse, telle une marraine exemplaire. Laura Smet était bien la vedette de la soirée d'ouverture de la 35e Fête des Tuileries ce vendredi 22 juin 2018. La fille de Johnny Hallyday a répondu à l'invitation de Marcel Campion. Après avoir été aux côtés de ce dernier lors de la fermeture de la Grande Roue de la Concorde, sur fond d'hommage à Johnny, Laura a accepté d'être la marraine de cette fête foraine parisienne. Et ce même si cela l'a sans doute empêché d'accompagner sa mère Nathalie Baye et la délégation tricolore au Festival du film français au Japon, qui débutait la veille. L'actrice devait y présenter Thomas, son premier court métrage en tant que réalisatrice.

Et c'est tout sourire, visiblement radieuse et très bien entourée, que Laura Smet a fait cette nouvelle apparition publique, plus de six mois après la mort de son père. Elle a pu compter sur le soutien de ses amis, Bernard Montiel en tête.

Sur son chemin, elle a croisé de nombreuses personnalités du monde du cinéma tels que Thierry Frémont, Alice Taglioni, Pauline Lefèvre, Jean-Paul Rouve ou bien Nicole Garcia, Natty Belmondo et sa fille Stella (la plus petite fille de l'As des As Bébel), Nadège Beausson-Diagne...

Marcel Campion pouvait également compter sur le soutien Caroline Barclay et Sarah Lavoine, Jean-Luc Moreau et sa femme Mathilde Pénin, l'indémodable Régine, une Danièle Evenou déchaînée sur la piste de danse, Patrick Mille, David Brécourt, Chloé Lambert et son compagnon Thibault Ameline, Pierre-Jean Chalençon ou encore Brahim Zaibat. On a également croisé Louis-Michel Colla, François Berléand, Lolita Lempicka et son mari Jos, Séverine Ferrer, Anne Parillaud, Stéphane Freiss, Alain Madelin, André Bercoff, Karole Rocher, Christian Bîmes, Sylvie Ortega Munos, l'ex du fils de Sheila (contre laquelle elle vient de gagner un procès), Yves Boujenah mais aussi Samy Naceri, complètement in love de sa chérie Marie Daniel Lauclair, Didier Barbelivien ou encore Capucine Anav, avec qui Laura a posé.