Laura Smet, un vibrant désir d'enfants : "J'ai la chance d'avoir un beau-fils"

En pleine promotion de son nouveau film, Les Gardiennes de Xavier Beauvois, Laura Smet ne peut pas tenir tous ses engagements en raison de l'état de santé de son père, Johnny Hallyday. À 34 ans, la comédienne donne la réplique à sa mère, Nathalie Baye, pour la première fois sur grand écran. Dans une interview accordée à Télé Star, Laura évoque toute son admiration pour celle qu'elle dirigera bientôt dans son premier court métrage en tant que réalisatrice. Et ce lien très fort lui donne bien sûr l'envie de fonder à son tour une famille.

"Je viens d'une famille où je n'ai pas de nombreux frères et soeurs, commence la petite soeur de David Hallyday, dont elle est très complice. J'ai donc envie d'avoir plusieurs enfants. Pour moi, c'est quelque chose de tellement précieux." Cette envie arrive dans la vie de Laura à un moment où elle est très amoureuse, depuis quatre ans et demi, d'un certain Raphaël. Selon l'actrice, un enfant permet ne pas perdre pied dans ce métier : "Ça ramène à l'essentiel quand on exerce un métier qui est parfois un peu barré. J'ai la chance d'avoir un beau-fils qui me raccroche aux vraies choses. J'en ai vraiment besoin. J'adore les enfants ! Je suis moi-même une gosse dans ma tête."

Ce mois-ci dans le magazine Psychologies, Laura Smet évoquait déjà sa famille recomposée et son rôle de belle-mère, pas toujours aisé : "Belle-mère : oui, cela n'a pas été évident au début, puis c'est devenu très harmonieux et il y a aujourd'hui entre nous une vraie tendresse. Pour tout vous dire, rentrer ce soir en sachant que je vais retrouver ce 'p'tit bout' me fait du bien. Ayant grandi jusqu'à 15 ans comme fille unique, je rêver d'une maison pleine d'enfants."

Les Gardiennes, de Xavier Beauvois, en salles le 6 décembre 2017.