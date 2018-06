Laura Smet vexée par son père, Johnny Hallyday : Un moment "très violent"

Cette anecdote de Frédéric Beigbeder intervient après le témoignage de proches de Laura Smet comme son amie d'enfance Camille et son amie Melita Toscan du Plantier. La première raconte que Laura pouvait être obligée de voir son père en cachette de Laeticia Hallyday. La seconde s'insurge contre l'idée que cette famille était parfaite et unie autour de Johnny Hallyday : "Ça n'a jamais été une vraie famille, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de tensions." Elle raconte par exemple que le rockeur n'a plus jamais chanté Laura après sa rencontre avec Laeticia : "Il a arrêté de la chanter sur scène après sa rencontre avec Laeticia... Et c'est vrai que, quand Laura lui demandait 'mais pourquoi tu chantes plus ma chanson ?', il ne répondait pas et puis quand elle insistait il lui disait : 'Écoute, tu m'emmerdes, c'est pas moi qui m'occupe de ça.' Lui me disait tout le temps : 'Écoute Melita, moi, j'ai pas envie d'histoires, j'ai pas envie que Laeticia me fasse une scène, j'ai envie d'avoir la paix.'"

Ce que Frédéric Beigbeder oublie d'indiquer - coupé au montage ? - et ce que la voix off de BFMTV ne précise pas, c'est que c'est le discours de Johnny Hallyday, c'est lui-même qui l'a prononcé. Laeticia ne le lui a certainement pas soufflé ! Personne n'ose toucher à l'idole, n'ose critiquer ses actes ou ses paroles et c'est bien facile de rendre Laeticia responsable de tout. Il fêtait leur 10 ans de mariage, il a remercié sa femme et a parlé de leurs deux filles. Ses propos étaient certes maladroits, ne pas remercier ses deux aînés l'était encore plus... mais en quoi Laeticia est-elle responsable ?

D'autres témoins privilégiés, comme la chef étoilée Hélène Darroze, meilleure amie de Laeticia, racontent une toute autre histoire, très différente des versions de Frédéric Beigbeder ou de Melita Toscan du Plantier : "Moi, quand je lis que David et Laura étaient les bêtes noires de Laetitia, ça me fait doucement rire, comme ça fait rire tous les gens qui sont proches et qui savent combien Laetitia a été fédératrice dans la relation entre ses enfants et Johnny."

Malheureusement, le documentaire était un peu court et d'autres témoignages ont été coupés au montage. En effet, Hélène Darroze n'est pas la seule à avoir raconté combien Laeticia était fédératrice. Anne Marcassus a relaté les Noël en famille, à Marnes-la-Coquette, à Gstaad, les anniversaires, les éclats de rire, les vacances à Quiberon, etc.

Grâce à cette enquête et au débat qui a suivi, BFMTV a réalisé de belles audiences avec près de 1,3 million de téléspectateurs en moyenne pour 5,4% de part de marché.