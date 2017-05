Laura Tenoudji, enceinte de Christian Estrosi : "Ce que j'aime chez mon mari..."

Mariés depuis le 12 novembre 2016, Christian Estrosi (61 ans) et Laura Tenoudji (41 ans) attendent leur premier enfant. Quelques jours après avoir fait une apparition remarquée et remarquable – la sublime quadra dévoilant son baby bump bien arrondi - à l'occasion du vote pour le second tour de l'élection présidentielle, l'épouse du premier adjoint au maire de Nice s'est confiée sur son amour pour l'homme politique.

A nos confrères de Télé Star, la chroniqueuse de France 2 a fait savoir que la politique, ce n'est pas vraiment son truc. "Je n'ai jamais vraiment aimé la politique et je ne me sens pas à l'aise dans ce milieu. Je le suis plus dans les milieux artistiques. Je ne suis pas subjuguée par le pouvoir", précise-t-elle. Pourtant, en étant au bras de Christian Estrosi, Laura Tenoudji va devoir se faire à cet environnement. Son époux a annoncé par surprise le 8 mai qu'il démissionnait de la présidence du conseil régional en PACA afin de redevenir maire de Nice.

Femme amoureuse, la jolie blonde a, dans la suite de l'entretien, dévoilé ce qui l'a fait craquer chez Estrosi : "Ce que j'aime chez mon mari, c'est l'homme. Il a été champion de moto, c'est lui que j'ai épousé, pas la politique." A bon entendeur...

Si les amoureux à l'histoire fulgurante s'apprêtent à accueillir leur premier enfant ensemble, ils sont tous les deux déjà parents. Christian Estrosi est père de deux filles (Laetitia et Laura), nés de son mariage avec Dominique Sassone, et Laura Tenoudji est la maman de Milan (7 ans), fruit de sa relation avec Michael Tapiro.

