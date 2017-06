Laura Tenoudji enceinte et radieuse avec Christian Estrosi à Roland-Garros

Déjà croisée à Roland-Garros le 31 mai, Laura Tenoudji était de retour Porte d'Auteuil ce mardi 6 juin. Cette fois-ci, la journaliste était accompagnée de son mari Christian Estrosi. Le maire de Nice avait délaissé son bureau pour s'offrir une petite virée tennistique et il n'a pas été déçu. C'est en effet sous un parapluie que l'homme politique et sa femme sont arrivés. Les tourtereaux ont posé ensemble devant les photographes et Laura Tenoudji, enceinte, a affiché un ventre toujours plus rond dans une robe florale très printanière.

Côté tennis, le couple a assisté au quart de finale opposant la Française Kristina Mladenovic à la Suissesse Bacsinszky. Un match plusieurs fois interrompu à cause des averses.

Cette apparition publique en couple intervient après les doux mots de Christian Estrosi sur le plateau de Salut les Terriens ! le 3 juin. "C'est vrai que d'avoir à ses côtés une femme qui vous apporte aussi sa touche d'intuition, une part de repères, une famille soudée, ça compte aussi", avait-il déclaré à Thierry Ardisson.

Récemment interrogée par nos confrères de Télé Star, Laura Tenoudji avait quant à elle confié à propos de l'homme politique : "Je n'ai jamais vraiment aimé la politique et je ne me sens pas à l'aise dans ce milieu. Je le suis plus dans les milieux artistiques. Je ne suis pas subjuguée par le pouvoir (...) Ce que j'aime chez mon mari, c'est l'homme. Il a été champion de moto, c'est lui que j'ai épousé, pas la politique."

Christian Estrosi est père de deux filles (Laetitia et Laura), nées de son mariage avec Dominique Sassone, et Laura Tenoudji est la maman de Milan (7 ans), fruit de sa relation passée avec Michael Tapiro.