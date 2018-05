Laura Tenoudji-Estrosi : Radieuse, elle ose le décolleté plongeant à Cannes

Pour la troisième année consécutive, le couple formé par Laura Tenoudji et Christian Estrosi a fait tourner les têtes en assistant à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Mardi 8 mai 2018, la journaliste de 42 ans et l'homme politique de 62 ans, maire de la ville de Nice, étaient ainsi présents sur le tapis rouge pour assister à la projection du film Everybody Knows, drame réalisé par l'Iranien Asghar Farhadi et mettant notamment en vedette les acteurs Penélope Cruz et Javier Bardem.

Main dans la main, les parents de la petite Bianca (8 mois) sont apparus rayonnants devant les photographes pour la montée des marches. Les cheveux coiffés en une queue de cheval haute, Laura Tenoudji avait opté pour une longue robe fleurie et fendue qui mettait en valeur son décolleté plongeant mais aussi ses jambes bronzées. A ses côtés, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne boudait pas son plaisir, fier de partager ce grand moment avec son épouse.

Sur son compte Instagram, la journaliste de Télématin a par la suite publié un cliché de son passage sur le tapis rouge où elle apparaît au côté d'un grand cinéaste. "#Cannes2018 montée des marches avec Costa-Gavras #honneur", a-t-elle écrit. A noter que le fils du réalisateur, Romain Gavras, est présent cette année pour défendre son nouveau film intitulé Le Monde est à toi, projeté lors de la Quinzaine des réalisateurs.