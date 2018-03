Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Ambiance féerique avec leur petite Bianca

Laura Tenoudji fait partie des mamans hyper actives. Même quand la journaliste de Télématin est invitée avec son mari Christian Estrosi à des soirées festives, c'est accompagnée de leur fille Bianca, née en août 2017, que la jeune maman se déplace.

Tout comme Élodie Gossuin et Sylvie Tellier actuellement enceinte de son troisième enfant, la spécialiste du web et le maire maire de Nice, et président de la Métropole Nice Côte d'Azur, ont été conviés par Disneyland Paris au grand gala organisé le 9 mars dernier au Palais Garnier, à Paris. Le célèbre parc d'attractions assurait la promotion de son Festival pirates et princesses qui débutera le 31 mars prochain.

Pour l'occasion, Laura Tenoudji avait revêtu une longue robe sombre portée avec des bottines à talons, sa petite Bianca blottie contre elle dans un porte-bébé. L'accessoire indispensable pour pouvoir se déplacer facilement. Sensible à l'ambiance féerique proposée par Disneyland Paris, Laura Tenoudji n'a pas hésité à décorer la tête de sa fille avec des oreilles de Minnie. Complices à chacune de leurs apparitions, Christian Estrosi et son épouse, unis depuis novembre 2016, n'ont pas manqué de poser ensemble, leur petite Bianca se montrant particulièrement sage durant l'événement.

Preuve que Laura Tenoudji n'est pas une maman qui s'ennuie, la chroniqueuse de 42 ans a assisté le 18 mars dernier, au match très attendu OGC Nice-PSG, avec son mari. La rencontre s'est déroulée à l'Allianz Riviera et s'est soldée par une défaite des Niçois 2-1. La veille, le samedi 17 mars, Laura Tenoudji avait également participé au coup d'envoi de la 28e édition de la grande course d'orientation du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, toujours avec Christian Estrosi. Bianca les accompagnait également, mais dans une poussette cette fois-ci.