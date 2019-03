Laura Tenoudji et Christian Estrosi, amoureux main dans la main à l'Élysée

Un dîner d'État est toujours l'occasion de voir défiler de très nombreuses personnalités dans la cour de l'Élysée. Lundi 25 mars 2019, la France recevait sous les dorures du palais le président Chinois Xi Jinping et son épouse, l'ancienne chanteuse populaire Peng Liyuan. Emmanuel et Brigitte Macron, parfaite en rouge, ont pu compter sur la présence de leurs invités dont le ministre François de Rugy et le maire de Nice Christian Estrosi.

Les deux hommes politiques ont la particularité de partager la vie de journalistes. Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a épousé en secondes noces Séverine Servat, plume du magazine Gala, en décembre 2017. Christian Estrosi est le mari de Laura Tenoudji (43 ans), journaliste et chroniqueuse web dans Télématin sur France 2. Ensemble depuis trois ans, ils se sont mariés à Nice en novembre 2016. Le 5 août de l'année suivante, après avoir annoncé sa grossesse quelques mois plus tôt à l'antenne, Laura Tenoudji a donné naissance à leur petite fille, Bianca. Le couple partage ainsi sa vie entre la capitale et le soleil de Nice où a débuté la visite officielle du président chinois.

Dimanche 24 mars, Xi Jinping et son épouse sont arrivés dans le Sud de la France. Ils ont logé dans une suite du Negresco, le sublime et mythique hôtel niçois de la promenade des Anglais. Avant de retrouver Brigitte et Emmanuel Macron pour un dîner aux saveurs du Sud à la villa Kérylos de Beaulieu-sur-Mer, le président chinois a rencontré Albert et Charlene de Monaco pour ce qui fut la toute première visite officielle d'un président chinois dans la principauté.

Lundi 25 mars, direction Paris. À la tombée du jour, le dîner d'État en l'honneur de Xi Jinping a réuni de très nombreux invités comme Jean-Michel Jarre et sa compagne, l'immense actrice chinoise Gong Li, mais aussi Alain Delon et Hélène Rollès, tous les deux de grandes stars en Chine. François de Rugy était présent, comme d'autres membres du gouvernement. Sur Instagram, Laura Tenoudji a publié deux stories nous offrant un tout petit coup d'oeil sur le palais rénové mais aussi sur l'un des plats très gourmands imaginés pour l'occasion par Guillaume Gomez, chef de l'Élysée.