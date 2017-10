Laura Tenoudji et Christian Estrosi avec leur bébé : Première sortie remarquée

Au début du mois d'août, Laura Tenoudji (41 ans) et Christian Estrosi (62 ans) ont accueilli leur premier enfant, un heureux événement que nous avions annoncé en exclusivité. Deux mois plus tard, la chroniqueuse de Télé Matin et le maire de Nice sont apparus pour la toute première fois officiellement avec leur petite Bianca, comme le rapporte la quotidien régional Nice Matin, photos à l'appui.

La sortie publique en famille s'est déroulée le 6 octobre dernier, dans les rues de Nice. Alors que la Cité azuréenne a célébré Sainte-Réparade durant le week-end, Laura Tenoudji et Christian Estrosi ont ravi les Niçois en leur offrant le privilège de découvrir leur fillette. Confortablement installée dans un cosy, Bianca était l'objet de tous les regards, les passants penchant la tête pour tenter d'apercevoir son visage. En jupe et baskets pour cette première apparition à trois, Laura Tenoudji irradiait, deux mois après son accouchement. Mariés depuis novembre 2016, la journaliste et le maire de Nice ne sont pas encore descendus de leur petit nuage, savourant ces instants très particuliers dans la vie d'un couple et d'une famille recomposée. Laura Tenoudji est aussi maman de Milan (7 ans), né de sa précédente relation avec Michael Tapiro. Christian Estrosi est quant à lui papa de Laetitia (née en 1985) et de Laura (née en 1988), nées de son premier mariage avec Dominique Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes.

Au début du mois d'octobre, on apprenait que la petite Bianca portait aussi le prénom de Nicea, en plus de ceux de Ketty et Noémie. Nice Matin avait alors expliqué qu"'une tradition voulait qu'au temps des consuls, lorsque celui-ci donnait naissance à un enfant durant son mandat, la progéniture était prénommée Nicaea au féminin ou Nicaeus au masculin". Parce qu'il a été réélu le 15 mai dernier après sa démission de la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi a tenu à "honorer cette tradition en remettant au goût du jour le prénom".