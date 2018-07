Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Radieux pour une balade en tram dans Nice

Moins d'une semaine après avoir assisté en famille, avec leur fillette Bianca née en août 2017 et déjà acclimatée à la vie publique, au Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit du Castellet, Christian Estrosi et Laura Tenoudji étaient à nouveau de sortie samedi 30 juin 2018. Il était aussi question, d'une certaine manière, de promouvoir un moyen de déplacement rapide : le couple inaugurait en effet une nouvelle ligne de tram à Nice !

Entourés de représentants des autorités locales et d'une foule nombreuse, le maire de la commune azuréenne et son épouse, radieux, ont pris part à la cérémonie d'inauguration de la ligne 2 Ouest-Est du tramway sur le tronçon aérien entre le terminus du Cadam (préfecture) et Magnan, embarquant avec un plaisir non dissimulé à bord de la toute première rame mise en circulation. Un trajet de 34 minutes (à terme, il n'en prendra que 15) très exactement que le quotidien Nice-Matin a vécu de l'intérieur à leurs côtés et poncté par un plébiscite des riverains et commerçants à son arrivée à Magnan. La fameuse "Laura du web" de l'émission Télématin, quant à elle, n'a pas hésité à jouer les mannequins à bord, posant pour quelques photos pleines d'enthousiasme. Elle a également retrouvé son collègue de Télématin Jacques Dejeandile, chroniqueur "handicap", et Franck Terrier, le "héros au scooter" de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais.

Tout comme l'artiste plasticien Jean-Pierre Raynaud, auteur de l'oeuvre Métamorphose sur le parcours, le designer niçois Ora Ito prenait également part aux cérémonies, puisqu'il a signé le look de ce tramway qui est par ailleurs révolutionnaire, étant le premier au monde à utiliser un système innovant de recharge ponctuelle en station permettant une autonomie totale entre les stations aériennes. Les Niçois pourront emprunter gratuitement le tramway sur ce secteur de 7km jusqu'au 2 septembre.

Toute une journée de festivités était organisée dans les quartiers ouest de la ville pour célébrer cette grande nouveauté qui était très attendue, mais on peut parier que le huitième de finale spectaculaire de l'équipe de France contre l'Argentine en Coupe du monde leur aura volé la vedette.