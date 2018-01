Laura Tenoudji et son mari Christian Estrosi complices pour une année audacieuse

"2018 sur les bons rails", tel est le slogan choisi par la Métropole Nice Côte d'Azur pour la présentation des voeux de son président Christian Estrosi aux corps constitués le vendredi 12 janvier, à Nice. Entouré du préfet Georges-François Leclerc, de Philippe Pradal et de Louis Nègre pour ce grand rendez-vous incontournable de début d'année, Christian Estosi a également pu compter sur la présence et le soutien de son épouse, Laura Tenoudji.

La journaliste spécialiste du web de Télématin et le maire de Nice se sont montrés particulièrement complices durant l'événement, posant bras dessus bras dessous devant les photographes, affichant de larges sourires qui en disent long sur leur unité et leur bonheur. Habillée d'une robe noire décolletée, Laura Tenoudji a même accompagné celui à qui elle est mariée depuis 2016 sur scène.

Lors de son discours, Christian Estrosi a prôné "l'audace" pour 2018 comme le rapporte Nice Matin. "J'ai observé les choix des autres, et tout de suite, j'ai repéré la grande ligne de clivage. Il y a ceux qui comptent l'argent stérile. Il y a ceux qui produisent l'argent fécond. Il y a ceux qui n'ont pour solution que le passé. Il y a ceux qui ont pour boussole l'avenir. Il y a ceux qui ont la peur au ventre, la peur qui obscurcit, la peur qui engendre l'aveuglement. Et puis il y a ceux qui ont le courage au coeur, le courage qui libère, le courage qui unit", a déclaré le maire de Nice avant d'énumérer les chantiers achevés ou à venir, comme une ligne une tramway ou la gare du Sud où s'est déroulée la cérémonie des voeux. Le slogan "2018 sur les bons rails" prend alors tout son sens.

Côté privé, 2018 devrait l'année de l'accalmie. Après un mariage en novembre 2016 et la naissance de leur fille Bianca en août 2017, Christian Estrosi, 62 ans, Laura Tenoudji, 41 ans, ne devraient pas réserver d'heureuses nouvelles de ce type, sauf surprise. Lors d'une interview accordée au Parisien Week-End en décembre dernier, Christian Estrosi – déjà père de Laetitia (32 ans) et Laura (29 ans) nées de son premier mariage avec Dominique Sassone – s'était confié sur son quotidien bien rôdé vie avec Laura et Bianca. "Aujourd'hui, comme je vis avec une femme qui travaille tôt le matin à la télé, c'est souvent moi qui m'occupe du réveil, des biberons : un bonheur !", s'était enthousiasmé le président délégué du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.