Laura Tenoudji, sa fille Bianca dans les bras, devant un Christian Estrosi fier

Au mois d'août dernier, la vie de Laura Tenoudji et Christian Estrosi a été bouleversée par l'arrivée de leur petit ange, Bianca. Le couple est depuis sur le nuage du bonheur. Quelques mois plus tard, fin janvier, la journaliste spécialiste du web de Télématin s'était rendue avec sa fille à la traditionnelle cérémonie des voeux de l'association des Amis du maire au Palais de la Méditerranée à Nice, un rendez-vous que son mari, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d'Azur, ne pouvait manquer.

Si le duo qui s'est dit oui en novembre 2016 avait affiché sa belle complicité lors de l'événement, il a donc également partagé ce moment chaleureux avec le bébé, remarqué dans sa jolie poussette et dans les bras de sa maman. Lors d'une interview accordée au Parisien Week-End en décembre dernier, Christian Estrosi – déjà père de Laetitia (32 ans) et Laura (29 ans) nées de son premier mariage avec Dominique Sassone – s'était confié sur son quotidien bien rodé avec Laura et Bianca. "Aujourd'hui, comme je vis avec une femme qui travaille tôt le matin à la télé, c'est souvent moi qui m'occupe du réveil, des biberons : un bonheur !", s'était-il enthousiasmé.

Inséparables, les amoureux ont ensuite été vus au grand gala du 33e Festival Automobile International organisé à Paris, puis la chroniqueuse de télévision a répondu à l'invitation, en février, de l'experte en beauté Anna Carlota pour la soirée de la Nuit de la Beauté dans son institut, en partenariat avec O.P.I et System Professional.