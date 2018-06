Laura Tenoudji : Son adorable Bianca, Grand Prix de la petite robe fleurie !

Dimanche 24 juin 2018, dix ans après la victoire de Felipe Massa sur le circuit de Magny-Cours, le Grand Prix automobile de France a fait son grand retour sur le circuit Paul-Ricard du Castellet dans le Var. C'est le Britannique Lewis Hamilton qui s'est imposé en Mercedes pour le retour de cette épreuve mythique sur le sol hexagonal. Albert et Charlene de Monaco étaient présents tout comme l'artiste Richard Orlinski ou encore le maire de Nice Christian Estrosi et son épouse, la journaliste de Télé Matin Laura Tenoudji.

Le couple, qui s'est marié le 9 mai 2017, a passé le week-end à vibrer sur le "vroum ! vroum !" des Formule 1. Le samedi, ils ont assisté en amoureux aux essais. Dimanche, place à la course, à la belle victoire de Lewis Hamilton et à la remise du trophée en présence du couple princier de Monaco. Mais en coulisses, Laura Tenoudji et Christian Estrosi étaient bien accompagnés de leur fillette.

La petite Bianca est née en août 2017. Il s'agit du premier enfant du couple. Le maire Les Républicains de Nice a aussi deux grandes filles, Laetitia (née en 1985) et Laura (née en 1988), issues de son premier mariage avec Dominique Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes, tandis que Laura Tenoudji est également la maman de Milan, 9 ans, de son premier mariage.

Autour du circuit, Laura Tenoudji a été photographiée avec son bébé dans les bras. La petite Bianca portait une robe fleurie et sa maman affichait un large sourire. Pas sûr qu'elle souvienne de ce moment, mais lorsqu'elle sera plus grande, Bianca pourra dire fièrement qu'elle a assisté à son premier grand prix avant son premier anniversaire. D'autant qu'il est fort possible que ses parents nous l'aient cachée en mai dernier lorsqu'ils ont assisté tous les deux au Grand prix de Monaco.