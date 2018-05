Laura Tenoudji tout sourire à Roland-Garros avec sa famille de Télé Matin

Vivement critiquée lors de son passage au Festival de Cannes dont elle n'a volontairement pas monté les marches, Laura Tenoudji est revenue sur ce bashing dont elle a été victime et qui l'a conduit à pousser un coup de gueule. Refusant catégoriquement les diktats de la minceur et de la beauté, la journaliste a ainsi déclaré à Gala : "Je ne suis ni mannequin, ni actrice, j'ai eu un bébé (sa fille Bianca née le 5 août 2017), Et alors ? Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Tout cela était d'une violence extrême même si après, il faut rela­ti­vi­ser, j'ai aussi reçu énor­mé­ment de messages très gentils." De délicates attentions, Laura Tenoudji en a encore reçues après la publication de sa photo de groupe, ses fans félicitant toute l'équipe de Télé Matin et lui souhaitant un bel avenir.