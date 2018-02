Laure Manaudou : Bientôt mariée à Jérémy Frérot !

2017 avait déjà été une très belle année pour l'ancienne nageuse olympique Laure Manaudou, devenue maman pour la deuxième fois, et 2018 devrait être au niveau ! À 31 ans, la jolie blonde va se marier avec son chéri le chanteur Jérémy Frérot.

C'est le magazine Voici qui annonce le mariage du couple et donne même des détails sur le grand jour. En effet, nos confrères indiquent que la cérémonie devrait se tenir le 12 mai prochain, dans les Landes. C'est un proche qui a vendu la mèche... "Ils ont réservé le domaine de Petiosse, à Saint-Julien-en-Born. Un super endroit, chic, mais simple, comme eux", a déclaré l'indiscret.

Sur le site de l'établissement, on lit qu'il est situé "sur la côte landaise, à deux pas de Contis-plage et à mi-chemin entre Bordeaux et Biarritz" et que "le domaine de Petiosse est un site exceptionnel et prestigieux de trois hectares et demi". Le couple pourra éventuellement choisir l'option de réception avec "un chapiteau en bambou de 200 m²" qui peut accueillir "jusqu'à 180 personnes assises et 250 personnes en cocktail". Toutefois, Voici indique qu'une vingtaine de personnes dormiront sur place, les autres réservent déjà les hôtels aux alentours...

Laure Manaudou, qui a quitté Marseille pour s'installer dans une maison dans les Landes avec Jérémy Frérot (originaire du Sud-Ouest), est en couple avec le chanteur depuis 2015. Ensemble, ils ont eu un petit garçon, Lou, né en juillet 2017. L'ancienne star des bassins est aussi la maman de Manon (7 ans) née de sa relation passée avec le nageur Frédérick Bousquet.

