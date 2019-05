Laure Manaudou : Bientôt un troisième enfant avec Jérémy Frérot ?

La famille pourrait bien s'agrandir pour Laure Manaudou. Dans une nouvelle interview accordée au Parisien Week-end, le 24 mai 2019, la nageuse s'est brièvement confiée sur son envie d'avoir un troisième enfant. La sportive de 32 ans est déjà maman de Manon (9 ans), née de sa relation avec Frédérick Bousquet, et de Lou (bientôt 2 ans), le petit garçon qu'elle a eu avec son mari, le chanteur Jérémy Frérot.

"Ce n'est pas la priorité du moment, mais je resigne ! J'ai beaucoup aimé être enceinte", a-t-elle simplement expliqué, entre deux projets sportifs. La médaillée olympique est en effet bien occupée avec la SwimRun by Défi d'elles, une épreuve de nage en eau libre et de course à pied qui se tiendra en juin prochain, et dont elle est la directrice sportive, un raid solidaire en Croatie, le marathon de New York qu'elle prépare pour l'automne prochain...