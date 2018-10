Laure Manaudou "fière" de Jérémy Frérot : Rare déclaration à son amoureux

Laure Manaudou a publié un message sur Instagram à l'occasion de Matriochka, s'adressant directement à son mari, ce qu'elle ne fait jamais. "Je ne me prononce jamais, parce que je ne suis pas objective, mais je suis tellement fière de toi, du chemin que tu as parcouru, seul. Tous les moments les plus difficiles que tu as pu passer, tu mérites aujourd'hui que la terre entière soit reconnaissante envers ton travail", a écrit l'ancienne nageuse de 32 ans avec beaucoup de tendresse.